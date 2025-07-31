Рекордные ливни обрушились на самый засушливый регион Китая

Город Артуш в китайском Синьцзяне, на окраине пустыни, впервые в этом веке столкнулся с необычным для региона количеством осадков.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Всего за 6 часов выпало 88,9 мм осадков, что соответствует среднегодовому уровню осадков в регионе.

Представляем вашему вниманию данное видео: