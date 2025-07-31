https://news.day.az/world/1771356.html Рекордные ливни обрушились на самый засушливый регион Китая - ВИДЕО Город Артуш в китайском Синьцзяне, на окраине пустыни, впервые в этом веке столкнулся с необычным для региона количеством осадков. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Всего за 6 часов выпало 88,9 мм осадков, что соответствует среднегодовому уровню осадков в регионе. Представляем вашему вниманию данное видео:
Рекордные ливни обрушились на самый засушливый регион Китая - ВИДЕО
Город Артуш в китайском Синьцзяне, на окраине пустыни, впервые в этом веке столкнулся с необычным для региона количеством осадков.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Всего за 6 часов выпало 88,9 мм осадков, что соответствует среднегодовому уровню осадков в регионе.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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