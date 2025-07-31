Эпидемия холеры в Африке угрожает жизням детей

С началом сезона дождей в Западной и Центральной Африке, по оценкам, около 80 тысяч детей находятся в зоне высокого риска заражения холерой.

Как сообщает Day.Az, об этом предупредил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

"Сильные дожди, масштабные наводнения и высокий уровень перемещений населения способствуют распространению холеры и ставят под угрозу жизни детей", - заявил региональный директор ЮНИСЕФ по Западной и Центральной Африке Жиль Фаньню.

Холера - это острое диарейное заболевание, вызываемое употреблением пищи или воды, зараженной бактериями. Болезнь можно лечить с помощью растворов для перорального приема и антибиотиков. Без лечения холера может привести к смерти в течение нескольких часов.

Маленькие дети в Африке особенно уязвимы к холере из-за плохих гигиенических и санитарных условий, отсутствия доступа к безопасной воде и повышенного риска тяжелого обезвоживания.

Активные вспышки холеры в Демократической Республике Конго (ДРК) и Нигерии повышают риск трансграничной передачи инфекции в соседние страны.

ДРК - наиболее пострадавшая страна региона: в июле там было зарегистрировано более 38 тысяч случаев заражения и 951 случай смерти. При этом на долю детей младше пяти лет приходится почти 26% случаев заражения. Без решительных мер сдерживания эта страна может столкнуться с самой тяжелой вспышкой холеры с 2017 года.

Наиболее критическая ситуация сложилась в столице ДРК Киншасе, где интенсивные дожди и масштабные наводнения привели к резкому росту числа случаев заражения за последние четыре недели. На фоне и без того перегруженной системы здравоохранения уровень смертности от болезни в городе достиг показателя в 8%.

Нигерия - вторая по числу пострадавших страна в регионе: по состоянию на конец июня там было зарегистрировано 3109 предполагаемых случаев холеры и 86 смертей. Холера является эндемическим заболеванием в этой стране, крупные вспышки неоднократно повторяются в последние годы.