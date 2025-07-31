Трамп заявил о «воскрешении» экономики США благодаря тарифам

Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что его тарифная политика и введение пошлин воскресили США, превратив их из "мертвой страны" в "самую горячую страну мира", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Пошлины делают Америку снова великой и богатой. На протяжении десятилетий они успешно использовались против США и совместно с абсолютно глупыми, жалкими и продажными политиками поставили под угрозу будущее нашей страны и даже ее существование. Теперь ветер полностью переменился, и Америка успешно отразила направленную на нее тарифную атаку. Год назад Америка была мертвой страной, а теперь это самая горячая страна мира. Поздравляю всех!" - написал он в Truth Social.