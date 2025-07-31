Рубио заявил о начале периода стратегической стабильности между США и Китаем

Соединенные Штаты и Китай находятся на пороге периода стратегической стабильности, полноценная торговая конфронтация между двумя странами была вредна для всего мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью радиостанции Fox Radio.

"Мы вступаем в период стратегической стабильности. В конечном счете у нас две крупнейшие экономики в мире. Полагаю, что США могли бы получить какие-то выгоды от полномасштабного торгового конфликта между Соединенными Штатами и Китаем, однако мир бы от него пострадал. Он оказал бы огромное влияние на мир, затем на нашу экономику и особенно на экономику Китая", - сказал он.