Не примазывайся к Айвазовскому!

Депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Расим Мусабеков ответил на провокационные высказывания заместителя председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константина Затулина в связи с демонтажом памятника Ивана Айвазовского в Ханкенди, сообщает в четверг Day.Az.

"В Российской Госдуме вот уже много лет подвизается на посту заместителя председателя Комитета по делам соотечественников и СНГ, некто Затулин. Он настолько "успешно" осуществляет свою деятельность, что давно уже не въездной в большинстве стран Содружества, включая Армению. В последнее время Затулина вспоминают в российских СМИ в связи с оглушительной затрещиной, полученной им от вице-спикера Госдумы Толстого, являющегося таким же отмороженным шовинистом, как сам пострадавший",- написал Р.Мусабеков на своей странице в соцсети.

Как отметил депутат, чтобы переключить внимание СМИ на иную тему, Затулин не нашел ничего лучше, чем пролить скупую мужскую слезу по поводу демонтажа установленной в Карабахе скульптуры Айвазовскому.

"Этого русского художника-мариниста, независимо от его армянской этничности, в Азербайджане знают и ценят. Но потакать самовольным "художествам" сепаратистсв и РМК, которых в 2023 году благополучно выпроводили, Баку не намерен. Плачь устроенный, Затулиным в СМИ, не вернет ему расположение армянских властей. Что же касается Азербайджана, то здесь хорошо знают Затулина, как рьяного подстрекателя и покровителя сепаратизма на постсоветском пространстве. Если теперь Затулин трансформировался в защитника памятников, то напоминаю, что ранее он неоднократно незаконно посещал Карабах, но предпочитал не замечать оскверненные азербайджанские мечети, наше историческое наследие, расстрелянные памятники Натаван, Бюль-Бюляи и других выдающихся деятелей азербайджанской культуры, установленные на их родине в Шуше. Так что, Затулин, не примазывайтесь к Айвазовскому, его память в Вашей защите не нуждается",- заключил он.