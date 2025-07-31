https://news.day.az/sport/1771336.html Футболиста "Вест Хэма" Пакета оправдали по делу о ставках Бразильский полузащитник английского "Вест Хэма" Лукас Пакета оправдан по делу о нарушениях, связанных с игрой на ставках. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба команды. Ранее Футбольная ассоциация Англии рекомендовала пожизненно дисквалифицировать футболиста, если он будет признан виновным в нарушениях.
Футболиста "Вест Хэма" Пакета оправдали по делу о ставках
Бразильский полузащитник английского "Вест Хэма" Лукас Пакета оправдан по делу о нарушениях, связанных с игрой на ставках.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба команды.
Ранее Футбольная ассоциация Англии рекомендовала пожизненно дисквалифицировать футболиста, если он будет признан виновным в нарушениях. Пакета подозревали за умышленно заработанные желтые карточки в матчах с "Лестером" (12 ноября 2022 года), "Астон Виллой" (12 марта 2023 года), "Лидсом" (21 мая 2023 года) и "Борнмутом" (12 августа 2023 года).
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