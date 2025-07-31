Футболиста "Вест Хэма" Пакета оправдали по делу о ставках

Бразильский полузащитник английского "Вест Хэма" Лукас Пакета оправдан по делу о нарушениях, связанных с игрой на ставках.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба команды.

Ранее Футбольная ассоциация Англии рекомендовала пожизненно дисквалифицировать футболиста, если он будет признан виновным в нарушениях. Пакета подозревали за умышленно заработанные желтые карточки в матчах с "Лестером" (12 ноября 2022 года), "Астон Виллой" (12 марта 2023 года), "Лидсом" (21 мая 2023 года) и "Борнмутом" (12 августа 2023 года).