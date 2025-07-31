Террористическая организация из Индии создала агентурную сеть в Армении

Автор: Зульфугар Ибрагимов

На днях в Армении прошел праздник Вардавар. Рассматривая фото с праздника, многие заметили, что среди обливающих друг друга водой людей индусов больше чем самих армян. В Индии вода - большой дефицит и просто так на улице, не разорившись, друг друга не пообливаешь. Вот и высыпали индийские туристы на площади Еревана охладиться.

Вряд ли те, кто умилялся такому "мутикультурализму", продолжат умиляться, почитав новость, опубликованную недавно агентством Hindustan Times.

Национальное агентство расследований (NIA) Индии предъявило обвинения семи обвиняемым, включая троих скрывающихся от правосудия, по делу о нападении с применением гранаты на полицейский участок Гурдаспур, совершенном в декабре 2024 года террористами Babbar Khalsa International (BKI), сообщили официальные лица в пятницу.

Активисты BKI Харприт Сингх, известный как Хэппи Пассиа, и Гурприт, известный как Гопи, заявили в социальных сетях, что ответственность за теракт на полицейский участок Гани Ке Бангар в Батале округа Гурдаспур взяли на себя.

Как пишет издание, по словам официальных лиц, Пассиа, проживающий в США, а также террорист Харвиндер Сингх, известный как Ринда, и Шамшер Сингх, известный как Шера и Хани, являются тремя скрывающимися от правосудия лицами, обвинение которым было предъявлено NIA по этому делу в суде Мохали.

Согласно заявлению NIA, четверо арестованных обвиняемых, которым антитеррористическое агентство предъявило обвинения, были идентифицированы как Кулджит Сингх, Абхиджот Сингх, Гурджиндер Сингх и Шубхам, пишет Hindustan Times.

А дальше начинается самое интересное

NIA, которое взяло дело под свой контроль, в ходе расследования установило, что по поручению Ринды Хэппи Пассия завербовал Абхиджота Сингха через своего связного Шамшера Сингха в Армении для совершения теракта. Индийское агентство сообщает, что по возвращении из Армении Абхиджот занимался сбором и сбросом оружия/взрывчатки по указанию своих кураторов, находившихся за рубежом.

В общей массе непривычных нашему уху и похожих друг на друга имен можно запутаться. Но имена тут не главное. Из информации индийского агентства следует, что организация, признанная во многих странах террористической, имеет свою агентуру в Армении и спокойно пережидает там "трудные времена". В Армении происходит вербовка соплеменников. А страна наводнена приезжими из Индии, и кто из них кто, армянским спецслужбам вряд ли интересно. Им не до этого. Вполне возможно, что местные террористические группы поддерживают связи с сикхскими экстремистами и создают им условия для безопасной деятельности в Армении.

Такое пристрастие террористов к Армении не удивляет. Террористические традиции армянского национализма хорошо известны. Так же, как сикхские террористы, их армянские коллеги готовы на все ради достижения своей безумной цели.

В свою очередь индийским правоохранителям стоит повнимательнее присмотреться к своей новой "сестренке". Похоже, террористы двух стран нашли общий язык.