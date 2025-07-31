В Ханкенди прошла встреча с налогоплательщиками в сфере гостиничного бизнеса

В городе Ханкенди состоялась встреча с налогоплательщиками с целью просвещения юридических и физических лиц, осуществляющих деятельность в сфере гостиничного бизнеса, поощрения соблюдения налоговых обязательств и уточнения учётных данных.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в Государственной налоговой службе при министерстве экономики Азербайджана сообщили, что во встрече приняли участие начальник Карабахского главного территориального налогового управления Алекбер Мамедов и сотрудники Главного управления.

Согласно информации, участникам мероприятия была представлена информация об особенностях в налоговой сфере, применяемых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, в том числе о налоговых и таможенных льготах и освобождениях, предоставляемых резидентам, возврате НДС, уплаченного физическими лицами за услуги ночлега и проживания, оказываемые гостиницами, действующими на указанных территориях.

Была доведена до внимания важность регистрации хозяйствующих субъектов (объектов), установки POS-терминалов, заключения трудовых договоров с работниками, а также представления налоговой отчетности в налоговый орган в порядке и в сроки, предусмотренные Налоговым кодексом. На встрече были даны подробные ответы на интересующие налогоплательщиков вопросы, говорится в сообщении ведомства.