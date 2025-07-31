В Британии задержали мужчину по подозрению в отравлении детей

В Великобритании арестовали 76-летнего мужчину по подозрению в отравлении ядом детей в летнем лагере в центральной части Англии.

Как передает Day.Az, об этом сообщила полиция графства Лестершир на своем сайте.

"76-летний мужчина был задержан по подозрению в применении яда или вредного вещества с целью причинения вреда. В настоящее время он находится под стражей", - указано в заявлении.

По информации ведомства, 27 июля в полицию графства поступило сообщение о плохом самочувствии детей в лагере в деревне Статерн. Восемь детей были доставлены в больницу в качестве меры предосторожности. Все они были выписаны, сообщила полиция Лестершира.

"Мы понимаем беспокойство, которое этот инцидент вызовет у родителей, опекунов и окружающего сообщества. Мы находимся в контакте с родителями и опекунами всех детей. Мы работаем с партнерскими агентствами, включая детские службы, чтобы обеспечить полную защиту детей", - заявил старший следователь, детектив-инспектор Нил Холден.