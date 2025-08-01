Экипаж Alaska Airlines подал в суд на Boeing

Четыре стюардессы рейса 1282 Alaska Airlines подали коллективный иск к корпорации Boeing.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Seattle Times.

Истцы утверждают, что получили физические и психологические травмы в январе 2024 года, когда во время полета произошло отсоединение заглушки аварийного люка.

"Это привело к экстренному снижению самолета 737 MAX 9", - уточняется в иске.

Инцидент произошел 5 января 2024 года.