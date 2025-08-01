https://news.day.az/world/1771581.html Экипаж Alaska Airlines подал в суд на Boeing Четыре стюардессы рейса 1282 Alaska Airlines подали коллективный иск к корпорации Boeing. Как передает Day.Az, об этом сообщает The Seattle Times. Истцы утверждают, что получили физические и психологические травмы в январе 2024 года, когда во время полета произошло отсоединение заглушки аварийного люка.
Экипаж Alaska Airlines подал в суд на Boeing
Четыре стюардессы рейса 1282 Alaska Airlines подали коллективный иск к корпорации Boeing.
Как передает Day.Az, об этом сообщает The Seattle Times.
Истцы утверждают, что получили физические и психологические травмы в январе 2024 года, когда во время полета произошло отсоединение заглушки аварийного люка.
"Это привело к экстренному снижению самолета 737 MAX 9", - уточняется в иске.
Инцидент произошел 5 января 2024 года.
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