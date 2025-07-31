А где еще установлены памятники Айвазовскому?

В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация об истерике вокруг снесенного в Ханкенди памятника Айвазовскому.

Day.Az представляет публикацию:

На фоне истерики вокруг снесенного в Ханкенди памятника Айвазовскому мы тут задумались - а где вообще есть ему памятники?

Что ж это за звезда такая? Памятников Айвазовскому всего три - в Ереване, в Феодосии и Симферополе. И больше нигде в мире памятников ему нет.

В Феодосии Айвазовский родился, там творил, там и умер.

Еще один - ему и его брату - стоит в Ереване. Учитывая армянскую национальность Айвазовского, неудивительно.

Третий памятник - в Симферополе, тоже в Крыму. Его ставили местные армянские "меценаты".

Понятно, что делают памятники Айвазовскому в Крыму. В конце концов он там жил и работал. Что делает памятник ему в Ереване, тоже понятно.

Но какого черта статуя Айвазовского потеряла в Ханкенди?!

Какое отношение к Карабаху имел Ованес Айвазян? Да никакого.

Может быть, он рисовал виды Карабаха? Естественно, нет.

Был ли он в Карабахе в принципе? Естественно, не был.

И какого тогда черта?!

Если армяне в России так сильно переживают за своего соплеменника, так есть решение! Выпросите снесенный памятник! Он не разрушен, просто снят с постамента.

Выпросите - и установите его в армянской столице России - в городе Сочи, например!