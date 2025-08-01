https://news.day.az/culture/1771434.html

Ариф Бабаев будет похоронен на Аллее почетного захоронения

Церемония прощания с народным артистом Арифом Бабаевым состоится сегодня в 13:00 в Международном центре мугама. Об этом сообщили Day.Az в Министерстве культуры. Народный артист будет похоронен на 1-й Аллее почетного захоронения.