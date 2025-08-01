В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о законности сноса памятника Ивану Айвазовскому в Ханкенди.

Day.Az представляет публикацию:

Это настолько важно, что нужно повторить для российских пропагандистов еще раз: да, Азербайджан снес памятник Айвазовскому в Ханкенди. И это было совершенно законное действие.

Первое. Ни в одной стране мира - и в РФ в том числе - нельзя поставить ни памятник, ни даже мемориальную доску без согласования с местными властями. Муниципалитет, управа района - кто угодно из местной власти.

Второе. Любой незаконно построенный/установленный/созданный объект либо закрывают, либо сносят. Памятник это, киоск или будка с шаурмой - неважно.

Третье. Был ли памятник Айвазовскому незаконным объектом? Был.

Его установку российские миротворцы ни с кем и никак не согласовывали. В 2021 году Карабах был в составе России что ли? Нет. Может быть, РМК что-то согласовала? Нет.

Значит, его установка - нарушение азербайджанского законодательства. Больше того, непосредственное участие в этом нарушении приняли и армянские оккупанты.

Еще смешнее, что пропаганда - и российская, и армянская - почему-то кричит о том, что "Президент Ильхам Алиев приказал снести памятник". В каком месте это вообще входит в прерогативу главы государства? Такие решения - уровень властей района или муниципалитета, не более.

Так что ситуация на самом деле очень простая, если отбросить истерики вокруг Айвазовского:

памятник - не законный

его демонтаж - законное и единственное верное действие.

Все остальные публикации - либо домыслы, либо намеренная провокация.