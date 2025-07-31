В Отдельной общевойсковой армии состоялась церемония выпуска по случаю успешного завершения очередного "Курса подготовки военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы".

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости, территориальной целостности и суверенитета нашей страны, прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие на мероприятии обратились с напутственными словами к выпускникам курса и пожелали успехов в дальнейшей службе. Выпускники пообещали добросовестно выполнять поставленные задачи и достойно защищать Родину.

Затем военнослужащим были вручены сертификаты, отличник курса прикрепил эмблему к символическому пню.

В завершение состоялось торжественное шествие личного состава перед трибуной в сопровождении военного оркестра.