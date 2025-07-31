В Отдельной общевойсковой армии состоялась церемония выпуска - ВИДЕО
В Отдельной общевойсковой армии состоялась церемония выпуска по случаю успешного завершения очередного "Курса подготовки военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы".
Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.
Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости, территориальной целостности и суверенитета нашей страны, прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.
Выступившие на мероприятии обратились с напутственными словами к выпускникам курса и пожелали успехов в дальнейшей службе. Выпускники пообещали добросовестно выполнять поставленные задачи и достойно защищать Родину.
Затем военнослужащим были вручены сертификаты, отличник курса прикрепил эмблему к символическому пню.
В завершение состоялось торжественное шествие личного состава перед трибуной в сопровождении военного оркестра.
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