«Араз-Нахчыван» вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций

Состоялся ответный матч между азербайджанским клубом "Араз-Нахчыван" и греческой командой "Арис" в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

Как передает Day.Az, в матче, состоявшемся в Салониках, азербайджанская команда под руководством Эльмара Бахшиева продемонстрировала уверенную игру. Одержав победу в первом поединке в Баку со счётом 2:1, команда постаралась сохранить это преимущество в ответной встрече.

Матч завершился со счётом 2:2. Таким образом, "Араз-Нахчыван" вышел в следующий квалификационный раунд.

Ранее мы сообщали, что "Сабах" вышел в следующий раунд квалификации Лиги конференций.