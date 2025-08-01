https://news.day.az/sport/1771379.html «Араз-Нахчыван» вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций Состоялся ответный матч между азербайджанским клубом "Араз-Нахчыван" и греческой командой "Арис" в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА. Как передает Day.Az, в матче, состоявшемся в Салониках, азербайджанская команда под руководством Эльмара Бахшиева продемонстрировала уверенную игру.
«Араз-Нахчыван» вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций
Состоялся ответный матч между азербайджанским клубом "Араз-Нахчыван" и греческой командой "Арис" в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.
Как передает Day.Az, в матче, состоявшемся в Салониках, азербайджанская команда под руководством Эльмара Бахшиева продемонстрировала уверенную игру. Одержав победу в первом поединке в Баку со счётом 2:1, команда постаралась сохранить это преимущество в ответной встрече.
Матч завершился со счётом 2:2. Таким образом, "Араз-Нахчыван" вышел в следующий квалификационный раунд.
Ранее мы сообщали, что "Сабах" вышел в следующий раунд квалификации Лиги конференций.
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