https://news.day.az/society/1771389.html В Баку на этих дорогах наблюдаются пробки - СПИСОК На ряде дорог в Баку наблюдаются пробки. Как передает Day.Az, об этом сообщил Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана. На данный момент заторы зафиксированы в следующих направлениях: Улица Узеира Гаджибейли - до пересечения с проспектом "Азадлыг";
В Баку на этих дорогах наблюдаются пробки - СПИСОК
На ряде дорог в Баку наблюдаются пробки.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана.
На данный момент заторы зафиксированы в следующих направлениях:
Улица Узеира Гаджибейли - до пересечения с проспектом "Азадлыг";
Шоссе Баку-Сумгайыт - в направлении станции метро "20 Января";
Улица Алы Мустафаева - в сторону проспекта Зии Буниятова;
Проспект "8 Ноября" - от перекрестка с улицей Сулеймана Ахмедова в сторону центра;
Проспект Гейдара Алиева - по вспомогательной дороге в направлении центра.
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