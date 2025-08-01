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В Баку на этих дорогах наблюдаются пробки - СПИСОК

На ряде дорог в Баку наблюдаются пробки. Как передает Day.Az, об этом сообщил Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана. На данный момент заторы зафиксированы в следующих направлениях: Улица Узеира Гаджибейли - до пересечения с проспектом "Азадлыг";