В Баку на этих дорогах наблюдаются пробки

На ряде дорог в Баку наблюдаются пробки.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана.

На данный момент заторы зафиксированы в следующих направлениях:

Улица Узеира Гаджибейли - до пересечения с проспектом "Азадлыг";

Шоссе Баку-Сумгайыт - в направлении станции метро "20 Января";

Улица Алы Мустафаева - в сторону проспекта Зии Буниятова;

Проспект "8 Ноября" - от перекрестка с улицей Сулеймана Ахмедова в сторону центра;

Проспект Гейдара Алиева - по вспомогательной дороге в направлении центра.