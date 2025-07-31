https://news.day.az/sport/1771340.html 12-летняя китайская пловчиха выиграла медаль чемпионата мира 12-летняя китайская пловчиха Юй Цзыди стала бронзовой медалисткой чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре в женской эстафете 4x200 метров вольным стилем. Как передает Day.Az, победителем женской эстафеты на дистанции 4х200 метров стала сборная Австралии, второй финишировала команда США, а замкнула тройку лучших сборная Китая.
12-летняя китайская пловчиха выиграла медаль чемпионата мира
12-летняя китайская пловчиха Юй Цзыди стала бронзовой медалисткой чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре в женской эстафете 4x200 метров вольным стилем.
Как передает Day.Az, победителем женской эстафеты на дистанции 4х200 метров стала сборная Австралии, второй финишировала команда США, а замкнула тройку лучших сборная Китая.
При этом юная спортсменка не принимала участия в финальном заплыве, однако она плыла в предварительном, что позволило ей получить медаль мирового первенства.
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