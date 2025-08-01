Уиткофф посетил Газу

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в рамках визита в сектор Газа посетил пункт раздачи гуманитарной помощи в городе Рафах.

Как передает Day.Az со ссылкой на EFE, американский посланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибыл в пятницу утром в пункт раздачи продовольствия Гуманитарного фонда Газы на юге региона.

По информации СМИ, Уиткофф посетил один из трех пунктов Гуманитарного фонда в городе Рафах.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Уиткофф проведет инспекцию пунктов раздачи, чтобы уточнить необходимость поставок большего количества продовольствия. По словам Левитт, после отчета спецпосланника о визите президент США Дональд Трамп должен принять решение об окончательном плане распределения гуманитарной помощи в регионе.