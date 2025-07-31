В США распространяется "болезнь легионеров"

- заражено не менее 22 человек

Один человек скончался, а по меньшей мере 22 жителя Нью-Йорка заражены "болезнью легионеров", или легионеллезом.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на департамент здравоохранения города.

По данным властей, вспышка зафиксирована в районе Гарлем и близлежащих кварталах. Представители департамента уточнили, что заболевание представляет наибольшую опасность для людей старше 50 лет, курильщиков, а также лиц с хроническими легочными заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

"Все работающие градирни в исследуемой зоне были проверены, и департамент здравоохранения поручил владельцам зданий с первоначальными положительными результатами скрининга начать устранение проблем в течение 24 часов", - дополнили в ведомстве.

Департамент рекомендовал всем, кто находился в зоне вспышки с конца июля и испытывает симптомы, такие как лихорадка, кашель, озноб, мышечные боли или затрудненное дыхание, немедленно обратиться за медицинской помощью.

"Болезнь легионеров можно эффективно лечить, если диагностировать ее на ранней стадии", - отметил заместитель главного врача Нью-Йорка Тони Эйссаллен.

Заболевание вызывается бактерией легионеллой, которая размножается в теплой воде. Чаще всего источником инфекции становятся системы водоснабжения, градирни, увлажнители и резервуары горячей воды. Инфекция не передается от человека к человеку, заражение происходит при вдыхании водяного пара, содержащего бактерии.