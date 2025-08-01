Оценена глобальная эффективность вакцинации от COVID-19

Прививки от COVID-19 спасли более 2,5 миллиона человек и помогли сохранить около 15 миллионов лет жизни по всему миру.

Как передает Day.Az, к таким выводам пришли исследователи Стэнфордского университета - результаты их работы опубликованы в журнале JAMA Health Forum.

Ученые проанализировали данные за 2020-2024 годы и рассчитали, сколько жизней удалось спасти благодаря вакцинации. На каждую спасенную жизнь пришлось примерно 5400 доз, а один дополнительный год жизни - на 900 доз.

Больше всего пользы прививки принесли пожилым: почти 90 процентов спасенных - люди старше 60 лет. Особенно заметен эффект был в период распространения "омикрона". У большинства тех, чью жизнь удалось сохранить, на момент вакцинации еще не было заражения - именно своевременная прививка сыграла ключевую роль.

Исследование показывает, насколько важной оказалась вакцинация в борьбе с пандемией - особенно для тех, кто оказался в группе риска.