SpaceX успешно запустила Crew Dragon

С космодрома им. Кеннеди во Флориде успешно стартовала ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon Endeavour и международным экипажем/

Как передает Day.Az, запуск стал 11-й миссией по смене экипажа с участием SpaceX к Международной космической станции и 12-м пилотируемым полетом в рамках коммерческой программы NASA. Старт состоялся в 11:43 по восточному времени США.

Запуск прошел успешно со второй попытки после того, как первоначально запланированный на полдень четверга старт был отложен из-за неблагоприятных погодных условий, включая образование кучевых облаков в районе стартовой площадки.

Экипаж миссии Crew-11 отправился на МКС на том же Crew Dragon, который впервые доставил астронавтов в 2020 г. и теперь является одним из пяти пилотируемых кораблей SpaceX. Первая ступень ракеты выполняет третий полет и совершит последнюю посадку в зоне 1 базы космических сил США Кейп-Канаверал.

Экипаж совершит 39-часовой полет до МКС. Они заменят членов экипажа Crew-10, которые находятся на станции с середины марта.

На станции будет короткий период передачи дел между экипажами Crew-10 и Crew-11, когда они будут жить и работать вместе. В течение этого срока численность экипажа станции вырастет с 7 до 11 человек. Самый ранний срок возвращения Crew-10 на Землю на корабле SpaceX Dragon - 6 августа, сообщает NASA.

Миссия Crew-11 продлится как минимум шесть месяцев, но может быть продлена до восьми месяцев.

По прибытии на МКС экипаж приступит к насыщенной программе экспериментов и технического обслуживания, сообщил Билл Спетч, менеджер NASA по интеграции операций МКС. Это будет включать 3D-печать металлических деталей, испытание светового паруса, изучение воздействия длительных миссий на организм и симуляции посадок у Южного полюса Луны с помощью виртуальных тренажеров.