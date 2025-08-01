Пресечена попытка транзита крупной партии наркотиков через Азербайджан - ФОТО
В рамках мероприятий, проведенных сотрудниками Астаринского таможенного управления, была выявлена и изъята из незаконного оборота крупная партия наркотического средства - марихуаны.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Государственного таможенного комитета Азербайджана.
Уточняется, что на таможенном посту "Юг-Астара" с помощью рентгеновского аппарата было досмотрено транспортное средство, следовавшее транзитом через территорию Азербайджана из Ирана в Россию с грузом "салат латук".
Поскольку на мониторе были замечены подозрительные изображения, груз был проведен через углубленную проверку.
После реакции служебной собаки кинологической службы в ходе досмотра внутри груза были обнаружены 478 свертков, завернутых в фольгу, замаскированных под листья салата. Общий вес упаковок вместе с марихуаной составил приблизительно 152 килограмма 295 граммов.
По факту проводится расследование.
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