Пресечена попытка транзита крупной партии наркотиков через Азербайджан

В рамках мероприятий, проведенных сотрудниками Астаринского таможенного управления, была выявлена и изъята из незаконного оборота крупная партия наркотического средства - марихуаны.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Государственного таможенного комитета Азербайджана.

Уточняется, что на таможенном посту "Юг-Астара" с помощью рентгеновского аппарата было досмотрено транспортное средство, следовавшее транзитом через территорию Азербайджана из Ирана в Россию с грузом "салат латук".

Поскольку на мониторе были замечены подозрительные изображения, груз был проведен через углубленную проверку.

После реакции служебной собаки кинологической службы в ходе досмотра внутри груза были обнаружены 478 свертков, завернутых в фольгу, замаскированных под листья салата. Общий вес упаковок вместе с марихуаной составил приблизительно 152 килограмма 295 граммов.

По факту проводится расследование.