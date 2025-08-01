В Молдове проводится летний лагерь «Школы-побратимы «Карабаха»» для детей шехидов

С 29 июля по 4 августа в столице Молдовы - городе Кишинэу проходит VI летний лагерь "Школы-побратимы "Карабаха"", посвященный Году Конституции и Суверенитета.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend в Государственном комитете Азербайджанской Республики по работе с диаспорой сообщили, что лагерь проводится при поддержке Фонда поддержки азербайджанской диаспоры. Организаторами выступают Объединение азербайджанцев Молдовы "CAM", общественное объединение поддержки семей шехидов "Зафар", Конгресс азербайджанцев Молдовы и Центр культуры азербайджанцев в Швейцарии.

В мероприятии, наряду с детьми шехидов, прибывшими из Азербайджана, участвуют также дети семей азербайджанцев, проживающих в Молдове.

В рамках программы участники примут участие в профессиональных тренингах по различным направлениям, а также приобретут новые знания и навыки посредством знакомства и групповой деятельности. Кроме того, они получат возможность посетить исторические, культурные и туристические достопримечательности Молдовы.