"Карабах" поднялся в рейтинге УЕФА

Чемпион Азербайджана "Карабах" укрепил свои позиции в рейтинге УЕФА.

Как сообщает Day.Az, это стало возможным благодаря двум победам агдамского клуба над ирландским "Шелбурном" (1:0 и 3:0) во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.

Команда Гурбана Гурбанова благодаря этому успеху вышла в третий раунд ЛЧ.

За эти победы "Карабах" поднялся в клубном рейтинге УЕФА сразу на 4 позиции и теперь занимает 65-е место.

Напомним, что сезон 2024/25 азербайджанский чемпион завершил на 69-й строчке. Рейтинг составляется на основе результатов последних пяти сезонов.