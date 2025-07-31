https://news.day.az/sport/1771358.html "Карабах" поднялся в рейтинге УЕФА Чемпион Азербайджана "Карабах" укрепил свои позиции в рейтинге УЕФА. Как сообщает Day.Az, это стало возможным благодаря двум победам агдамского клуба над ирландским "Шелбурном" (1:0 и 3:0) во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА. Команда Гурбана Гурбанова благодаря этому успеху вышла в третий раунд ЛЧ.
"Карабах" поднялся в рейтинге УЕФА
Чемпион Азербайджана "Карабах" укрепил свои позиции в рейтинге УЕФА.
Как сообщает Day.Az, это стало возможным благодаря двум победам агдамского клуба над ирландским "Шелбурном" (1:0 и 3:0) во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.
Команда Гурбана Гурбанова благодаря этому успеху вышла в третий раунд ЛЧ.
За эти победы "Карабах" поднялся в клубном рейтинге УЕФА сразу на 4 позиции и теперь занимает 65-е место.
Напомним, что сезон 2024/25 азербайджанский чемпион завершил на 69-й строчке. Рейтинг составляется на основе результатов последних пяти сезонов.
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