Смешные "маневры" официального Еревана в вопросе Зангезурского коридора

Автор: Акпер Гасанов

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян раз за разом оказывается в поистине незавидном положении. Она делает заявления, которые потом сама же вынуждена, мягко говоря, сильно корректировать. Так происходит и в направлении ее деятельности касательно запуска Зангезурского коридора. Вот и сегодня она прокомментировала слухи е о передачи контроля над коммуникациями в Сюнике третьей стороне.

"Территориальная целостность, суверенитет, юрисдикция РА, конечно, не могут быть отчуждены. Бизнес-управление железной дорогой, трубопроводом, линиями электропередач возможно. Кстати, обслуживание и управление автодорогами в Армении сегодня и всегда поручается частным компаниям. Другое дело, кто в каком качестве осуществляет это управление. Но это не имеет никакого отношения к обсуждаемой теме", - произнесла она.

Слов, как видим, много. осталось только не запутаться в них. Причем, не нам, а именно армянской стороне. Вот к чему, например, Н.Багдасарян говорит о том, что "не имеет никакого отношения к обсуждаемой теме"?! Ее зарплата ведь вряд ли измеряется в количестве слов и предложений , высказанных в ходе общения с прессой. Впрочем, может я и ошибаюсь и в Армении решили ввести такое ноу-хау.

Так или иначе, но хочу напомнить о прежнем заявлении Н.Багдасарян. Тогда она ответила на вопросы информационного агентства "Арменпресс". И тогда же она четко сказала, что " возможность аренды территорий, о которой говорил посол США в Турции, невозможна" и назвала подобную лексику неприемлемой. Казалось бы, была озвучена предельно однозначная позиция.

Но потом с заявлением выступил непосредственный начальник Н.Багдасарян, премьер-министр Армении Никол Пашинян. Который подтвердил, что Ереван получил от Вашингтона предложение по управлению транспортным коридором между территориями Армении и Азербайджана.По его словам, контакты между Арменией и Азербайджаном могут помочь преодолеть существующее глубокое недоверие между двумя странами.

Получилось, что Пашинян подчеркнул, что предложение по управлению Зангезурским коридором не противоечит армянскому законодательству, в котором предусматривается право на застройку. В качестве примеров аутсорсинга премьер привел аэропорт Звартноц, "ЮКЖД" и систему водоснабжения.В свою очередь добавлю историю с Панамским каналом. Как известно, США получили права на строительство и эксплуатацию Панамского канала сроком на 99 лет через договор с Панамой (на тот момент зависимой от США).

Эксплуатацией канала фактически управляли частные подрядчики при административной поддержке "Panama Canal Company", формально принадлежавшей правительству США. Так что, если нужны аналогичные примеры , то таковых - масса. Главное тут- чтобы руководство Армении вконец не запуталось в своих же предложениях , чтобы в Ереване выработали одну , единую позицию по данному вопросу.

Вон, сейчас Н.Багдасарян , сделав новое заявление, по сути утерла нос самой себе, опровергнув собственное прежнее заявление, но подтвердив речи Никола Пашиняна. Есть гарантия, что сегодня или завтра она не выйдет с новой речью, в которой также опровергнут саму себя или даже еще и премьер-министра Армении? На мой взгляд, нет такой гарантии.

При этом, важно то, что и президент Армении Ваагн Хачатурян, выступая по поводу Зангезурского коридора, заявил: 43 километра транспортного маршрута в Сюникской области могут стать "воротами" к будущему развитию Армении. Вот вам и очередной пример изменения первичной позиции официального Еревана. Да, мы же помним, что там изначально едва ли в обморок не падали от словосочетания "Зангезурский коридор", отрицая даже гипотетическую вероятность его открытия.

Получается, что снова прав оказался Президент Азербайджана Ильхам Алиев, который еще в 2021 году, после победы нашей страны в 44-дневной войне, ввел в оборот словосочетание "Зангезурский коридор" и добился признания его актуальности и даже неизбежности со стороны руководства Армении. Это, замечу, не первый такой случай. Тот же Никол Пашинян, кричавший во временно оккупированном Ханкенди, что "Карабах-это Армения и точка", в итоге сожалеет о том, что раньше не признал территориальную целостность Азербайджана.