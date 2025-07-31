Какой будет погода в августе?

Обнародован прогноз погоды на август.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

Гидрометеорологические условия августа мало отличаются от июльских, а температурный режим колеблется практически в том же диапазоне. Кратковременные ливни случаются редко.

В августе грозы и град встречаются реже, чем в начале лета.

Среднемесячная температура воздуха в августе ожидается близкой к климатической норме, местами несколько выше. Количество месячных осадков ожидается, в основном, близким к климатической норме.

В первой декаде месяца осадков не ожидается. Однако в некоторых горных районах днем возможны кратковременные дожди. Будет преобладать юго-восточный ветер.

Среднемесячная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается в пределах 26-28 градусов, что близко к климатической норме и несколько выше.

Ночью температура воздуха ожидается в пределах 22-27 градусов, днем - 29-34 градуса, в отдельные дни - 38-40 градусов. Количество месячных осадков ожидается близким к климатической норме (норма 6-8 мм).