Массовое мародерство началось в Анголе

Массовое мародерство началось в Анголе.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Вслед за магазинами электроники и одежды горожане обносят супермаркеты с продуктами

Начавшиеся в понедельник в столице Анголы беспорядки вышли из-под контроля, несмотря на арест порядка двух тысяч протестующих и участников беспорядков.