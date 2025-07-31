https://news.day.az/world/1771289.html Массовое мародерство началось в Анголе - ВИДЕО Массовое мародерство началось в Анголе. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Вслед за магазинами электроники и одежды горожане обносят супермаркеты с продуктами Начавшиеся в понедельник в столице Анголы беспорядки вышли из-под контроля, несмотря на арест порядка двух тысяч протестующих и участников беспорядков.
Массовое мародерство началось в Анголе - ВИДЕО
Массовое мародерство началось в Анголе.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Вслед за магазинами электроники и одежды горожане обносят супермаркеты с продуктами
Начавшиеся в понедельник в столице Анголы беспорядки вышли из-под контроля, несмотря на арест порядка двух тысяч протестующих и участников беспорядков.
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