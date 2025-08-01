https://news.day.az/society/1771546.html В Баку начался пожар на объекте На горячую линию "112" МЧС поступило сообщение о пожаре на объекте, расположенном по ул. Самед бека Мехмандарова в Хатаинском районе города Баку. Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, в связи с поступившей информацией на место происшествия привлечены подразделения пожарной охраны Государственной пожарной службы Министерства.
В Баку начался пожар на объекте
На горячую линию "112" МЧС поступило сообщение о пожаре на объекте, расположенном по ул. Самед бека Мехмандарова в Хатаинском районе города Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, в связи с поступившей информацией на место происшествия привлечены подразделения пожарной охраны Государственной пожарной службы Министерства.
В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.
Информация будет предоставлена дополнительно.
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