В Баку начался пожар на объекте

На горячую линию "112" МЧС поступило сообщение о пожаре на объекте, расположенном по ул. Самед бека Мехмандарова в Хатаинском районе города Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, в связи с поступившей информацией на место происшествия привлечены подразделения пожарной охраны Государственной пожарной службы Министерства.

В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.

Информация будет предоставлена дополнительно.