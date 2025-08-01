Найдено гнездо радиоактивных ос

В штате Южная Каролина, США, рабочие уничтожили гнездо радиоактивных ос.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Associated Press.

Гнездо нашли на столбе рядом с резервуарами, где хранятся жидкие ядерные отходы. Они остались от бывшего завода "Саванна-Ривер", где производили ядерные бомбы. По официальным данным, уровень радиации в гнезде в десять раз превышал допустимую норму.

Рабочие опрыскали гнездо средством для уничтожения насекомых и утилизировали его как радиоактивные отходы. Министерство энергетики США заявило, что этот инцидент не представляет опасности. В департаменте объяснили, что осы не могли улететь далеко от гнезда. Утечки не обнаружено.

Указанное предприятие было построено в 1950-х годах. В холодную войну на нем производили плутониевые сердечники, необходимые для изготовления ядерных бомб. Сейчас комплекс превратили в ядерный могильник.