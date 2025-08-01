https://news.day.az/world/1771522.html Оползень сбил грузовик в Китае - ВИДЕО Оползень сбил грузовик на горной дороге в Китае. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Сообщается, что водитель не пострадал.
Оползень сбил грузовик в Китае - ВИДЕО
Оползень сбил грузовик на горной дороге в Китае.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Сообщается, что водитель не пострадал.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре