Завистники БТК просчитались с выводами

Автор: Лейла Таривердиева

Те, кто прогнозирует "тихую смерть" железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс после открытия Зангезурского коридора, снова поторопились с выводами.

"Тихую смерть" этому маршруту недоброжелатели и завистники начали пророчить уже тогда, когда, когда Баку, Анкара и Тбилиси только подписали меморандум о строительстве этой дороги. А было это в феврале 2007 года. Прошло почти два десятка лет, а завистники и недоброжелатели продолжают делать свои прогнозы, обещая, что БТК уйдет в небытие, никогда не окупится, потому что нерентабельна, никому не нужна и так далее.

БТК уже на стадии идеи смешала карты России и взбудоражила Армению. Последняя бурно выступала против нового маршрута, утверждая, что из Турции в Грузию уже есть дорога, идущая через Гюмри, и проект носит политический характер с целью еще большей изоляции Армении. Армянское лобби обеспечило холодное и настороженное отношение к проекту международных финансовых институтов, не проявивших интерес к кредитованию проекта, обходящего Армению. Ожидалось, что Баку будет вынужден отказаться от своей задумки и БТК отправится в долгий ящик. Однако строительство в 2008 году началось. И сегодня Баку-Тбилиси-Карс является одной из важнейших составных частей грандиозного Среднего коридора. Если бы этот маршрут не был построен, сегодня его все равно пришлось бы создавать, потому что без железной дороги международные сухопутные грузоперевозки малоэффективны.

По мере развития Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут, ТМТМ), растут и необходимость в БТК. Этот маршрут уже реальность, с которой смирились, но которая продолжает раздражать "вкусовые" рецепторы определенных стран и кругов.

Накануне Казахстан и Турция договорились об увеличении грузоперевозок по железнодорожному маршруту Баку-Тбилиси-Карс. По сообщению Казахстанских железных дорог, соответствующее соглашение подписали национальные железнодорожные операторы КЖД и TCDD Taşimacilik A.Ş. Соглашение было подписано в рамках официального визита Президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в Турцию.

Стороны договорились об организации регулярного маршрутного железнодорожного сообщения между Казахстаном и Турцией, а также о расширении пропускной способности грузовых перевозок между Китаем и Европой/Африкой в обоих направлениях. Кроме того, будет упрощен таможенный и административный контроль с целью ускоренного прохождения грузов через границы.

В начале июля железнодорожное ведомство Китая (CR) и ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (ADY) подписали в Пекине меморандум о взаимопонимании, предусматривающий укрепление сотрудничества по развитию международных транспортных коридоров в части грузовых перевозок. Особое внимание в документе уделено маршруту Баку-Тбилиси-Карс, как ключевому элементу Среднего коридора, и увеличению интенсивности транзитных перевозок по нему до 10 поездов в сутки. Для обеспечения этой цели стороны будут сотрудничать в совершенствовании железнодорожной и портовой структуры, в цифровизации маршрута и так далее. Сообщается, что один из крупнейших контейнерных операторов Китая - China Railway Container Transport (CRCT) планирует присоединиться к учрежденному в 2023 году железными дорогами Казахстана (ҚТЖ), Грузии (GR) и Азербайджана (ADY) совместному предприятию Middle Corridor Multimodal.

В апреле этого года заместитель председателя ADY Эмиль Мамедов на Каспийско- Центральноазиатском форуме по торговле нефтью и логистике в Баку сообщил, что БТК может быть полностью сдана в эксплуатацию уже в этом году. В 2024 году ADY провела капитальный ремонт и реконструкцию железнодорожного полотна, расширила возможности терминалов, сейчас идет работа над привлечением сухих грузов, а транспортировка нефтепродуктов по БТК начнется после полного ввода дороги в эксплуатацию.

В любом случае, процесс завершится до конца текущего года. Речь, в первую очередь идет о модернизации и расширении грузинского участка коридора. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в отчете правительства парламенту сообщил, что работы на грузинском участке БТК завершены на 98,5 процента. Он заявил, что проект модернизации железной дороги близится к завершению. Итогом проводимых работ станет увеличение годовой пропускной способности дороги с 27 до 48 миллионов тонн.

Недавно министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев встретился с министром экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили, находившейся с визитом в Азербайджане. На встрече были обсуждены, в том числе предстоящие работы по полному запуску БТК.

Создание БТК обеспечило возможности для расширения железнодорожного сегмента Среднего коридора. В 2007 году, когда задумывался БТК, о Среднем коридоре еще не было речи, а сегодня проект Баку оказался в нужное время в нужном месте и дождался своего часа, став практически незаменимым. Кто-то говорит, что с запуском Зангезурского коридора БТК станет не нужен. Но, во-первых, до запуска дороги через Зангезур еще далеко, слишком много на пути проекта политических препон. Во-вторых, у каждого из маршрутов своя задача. Кроме того, учитывая те объемы грузоперевозок, которые ожидаются, оба маршрута будут загружены под завязку.

В 2020 году Турция объявила о планах по строительству железной дороги, которая соединит турецкую железнодорожную сеть с азербайджанской. Министр транспорта и инфраструктуры заявил, что Турция намерена стать "логистической супердержавой", подключив к железнодорожным магистралям ряд портов и увеличив пропускную способность объединяющего железные дороги Турции, Грузии и Азербайджана коридора Баку-Тбилиси-Карс.

В мае 2023 года Президент Эрдоган во время выступления в Сивасе сделал важное заявление. "Высокоскоростная железная дорога, которая будет построена в Турции, соединится с линией Баку-Тбилиси-Карс", - заявил он. По его словам, будет построена соединительная линия от станции Еркей до Кайсери, которая будет продлена до Эрзинджана, Эрзурума и Карса. А оттуда уже дорога соединится с БТК. Эрдоган подчеркнул, что этой линией, названной Железным Шелковым путем, в нашем регионе будет открыт стратегический коридор мирового значения.

27 июня на форуме "Глобальные транспортные коридоры" в Стамбуле глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что турецкая сторона намерена повысить эффективность БТК. В условиях нынешних геополитических рисков значение Среднего коридора в разы возрастает, а железная дорога Баку-Тбилиси-Карс является важной составляющей данного маршрута, сказал Фидан. Он также заметил, что трансформация БТК в важный компонент Среднего коридора является результатом образцового трехстороннего сотрудничества между Турцией, Азербайджаном и Грузией.

Этот, как говорит Президент Эрдоган, стратегический коридор мирового значения тянется от концов Баку-Тбилиси-Карс не только в Турцию, но и в Центральную Азию, где при содействии Китая идут ускоренные работы по расширению, модернизации и строительству железнодорожной инфраструктуры, включая пути и терминалы. Хотя ЦА отделяет от БТК море, это не является помехой для подключения к Железному Шелковому пути железнодорожной сети центральноазиатских стран и объединения их железных дорог с коридором Баку-Тбилиси-Карс.

В очередной раз мир убеждается, что все, что задумывается и реализуется Азербайджаном, задумывается и реализуется с расчетом на перспективу. Может пройти десять-двадцать лет, но проекты Баку всегда находятся свое незаменимое место в сетке международных интересов. Ни один из азербайджанских проектов регионального масштаба не остался за бортом. Так и БТК вступает сейчас в большую игру.