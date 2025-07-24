Автор: Али Гасымов

Последние годы стали переломными для мировой логистики. Политические конфликты, волна санкций, нестабильность отдельных регионов и разрушение прежних торговых маршрутов заставили государства и корпорации пересматривать устоявшиеся схемы. На фоне геополитического передела логистическая карта Евразии стремительно меняется. Схемы доставки, ранее проходившие в основном через Россию и Иран, столкнулись с серьезными ограничениями. На этом фоне вырос интерес к Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ или Средний коридор). Этот путь проходит через Китай, Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, соединяя Восточную Азию с Европой в обход проблемных направлений.

И если раньше ТМТМ воспринимался как дополнительный или резервный маршрут, то сегодня он приобретает стратегическое значение, становясь центральной логистической артерией на континенте. Особенно важную роль в этом процессе играет Азербайджан - страна, которая не просто использует свое географическое положение, а активно формирует логистическое будущее региона. Средний коридор - это не просто новая артерия между Азией и Европой. Это проект, успех которого во многом стал возможен благодаря стратегическому руководству Президента Азербайджана Ильхама Алиева, превратившего географические преимущества страны в политический и экономический капитал. Ключевая особенность маршрута - соединение Китая с Европой через территорию Центральной Азии, Каспийское море, Южный Кавказ и Турцию. При этом маршрут полностью минует Россию и Иран, что в современных условиях является его главным преимуществом.

Согласно оценкам логистических компаний, путь от Китая до Европы через Средний коридор занимает в среднем 15-18 дней, что сопоставимо с маршрутом через Россию, но значительно безопаснее с точки зрения политических и санкционных рисков.

Главная причина - деградация северного и южного маршрутов: Северный коридор (через Россию, Беларусь, Польшу) оказался под сильным санкционным давлением. Европейские и американские компании избегают его использования, опасаясь вторичных санкций и политических рисков. Южный маршрут (через Иран) страдает от нестабильности, ограничений, инфраструктурных проблем и постоянного риска эскалации конфликтов. В этих условиях ТМТМ стал единственной реальной альтернативой для стран, стремящихся сохранить или нарастить товарооборот между Востоком и Западом.

Более того, в рамках китайской инициативы "Один пояс - один путь", Средний коридор идеально вписывается в стратегию диверсификации логистических маршрутов. Пекин остро осознает необходимость не полагаться на один-единственный путь, особенно если он подвержен политическому влиянию. Таким образом, ТМТМ - это не просто логистическая магистраль. Это новая экономико-политическая реальность, которая определит облик евразийской торговли на ближайшие десятилетия.

Одним из важных событий последних дней стал запуск первого контейнерного поезда из китайской провинции Шаньси в Азербайджан. Эта перевозка, организованная дочерней компанией Казахстанских железных дорог - KTZ Express, была не просто логистическим событием, а знаком перемен, демонстрацией возможностей Среднего коридора и практическим подтверждением его конкурентоспособности. Поезд был сформирован в логистическом центре "Чжундин" в городе Цзиньчжун и включал 50 стандартных контейнеров с комплектами солнечных фотоэлектрических модулей. Общий вес груза превысил 1150 тонн. Состав прошел транзитом через Казахстан до порта Актау, откуда по Каспийскому морю был доставлен в Азербайджан - в порт Алят, расположенный неподалеку от Баку.

Во-первых, это прямая отработка мультимодального маршрута, включающего железнодорожную и морскую составляющие. Вся логистика была синхронизирована между разными операторами, странами и звеньями поставки. Это показывает, что маршрут готов к регулярным перевозкам. Во-вторых, рейс из Шаньси стал новым направлением в географии Среднего коридора. Ранее основными точками отправки в Китае были Сиань и Урумчи. Вовлечение новых китайских провинций говорит о растущем интересе Китая к Среднему коридору. На фоне геополитической нестабильности и ограничений на северных и южных маршрутах, именно Транскаспийский путь становится для Пекина надежной альтернативой для выхода к рынкам Европы.

В логистике важно не только пройти маршрут, но и создать условия, при которых этот маршрут будет устойчивым, рентабельным и привлекательным. Именно такую роль сегодня играет Азербайджан. Он не просто географически выгодно расположен - он превращает это преимущество в системный актив. Азербайджан - единственная страна, соединяющая Каспийское море с Южным Кавказом, а через него с Турцией и Европой. Именно здесь ТМТМ пересекается с магистралями на запад и юг. Это делает страну естественным хабом для потоков из Китая, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, а также Турции и Ирана.

За последние годы Азербайджан вложил огромные финансы в развитие транспортной и логистической инфраструктуры. Если коротко привести примеры, то одним из проектов является Бакинский международный морской торговый порт - современный терминал с пропускной способностью свыше 15 миллионов тонн грузов в год и возможностью обработки до 100 000 контейнеров. Порт построен с учетом перспектив роста транзита и увеличения ролей мультимодальных перевозок. Другой пример - это железнодорожный маршрут Баку-Тбилиси-Карс, который является важнейшим звеном в ТМТМ. Эта линия позволяет перевозить грузы по единой колее без перегрузки. Еще можно назвать свободную экономическую зону "Алят" - крупнейший логистико-индустриальный кластер на Кавказе. Ну и, конечно же, современные автодороги и таможенная инфраструктура - это упрощенные процедуры, цифровизация грузопотока, электронные платформы слежения за перемещением товаров и тому подобное.

Все перечисленные проекты реализованы в рамках целенаправленной государственной политики, проводимой лично Президентом Ильхамом Алиевым. Благодаря государственному подходу, ориентированному на развитие логистики как национального приоритета, Азербайджан не просто включился в международные транспортные цепочки, но и начал задавать в них темп и стандарты.

Страна последовательно проводит политику транзитной либерализации. Государство делает ставку на то, чтобы быть не просто участником, а координатором логистических инициатив. Баку регулярно организует международные форумы, трехсторонние и четырехсторонние встречи по ТМТМ, участвует в создании единого цифрового пространства логистики, подписывает соглашения с ЕС и государствами Центральной Азии о совместной координации транзитных процедур.

Государственные и частные инвестиции направлены не только в физическую инфраструктуру, но и в цифровые решения, терминальные мощности, обучение кадров, разработку тарифной политики. Ведутся переговоры с международными финансовыми структурами (ЕБРР, АБР, АБИИ) о дополнительном финансировании маршрута. Все эти шаги делают Азербайджан не просто точкой на карте, а полноправным архитектором нового евразийского логистического порядка.

Еще одним важным звеном маршрута может стать Зангезурский коридор. Эта стратегически важная инициатива может кардинально усилить пропускную способность и диверсификацию ТМТМ. Речь идет о транспортной магистрали, которая должна пройти через южную часть Армении и соединить основную часть Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой, а оттуда с Турцией и далее в Европу. Зангезурский коридор может дать Среднему коридору прямой выход на турецкую логистическую инфраструктуру без транзита через Грузию. Это обеспечит сокращение времени доставки грузов, снижение транспортных затрат, создание дополнительной устойчивости маршрута - особенно при возможных рисках в других направлениях.

Азербайджан четко осознает стратегическую ценность этого коридора. Открытие прямого сообщения через Зангезурский коридор не только восстановит историческую связность тюркского мира, но и кардинально изменит транспортную карту региона. Это усилит позиции Баку как логистического центра, способного одновременно контролировать и направлять потоки в нескольких направлениях: на север, запад, юг и восток. Для Пекина и стран Центральной Азии это - альтернатива нестабильным регионам, для Турции - экономическая связка с братским регионом, для Европы - новый, надежный и нейтральный канал поставок.

Транскаспийский международный транспортный маршрут является наглядным примером того, что в последние годы логистика стала одним из главных индикаторов мировой геополитики. То, что раньше решалось в кабинетах, теперь измеряется контейнерами, маршрутами и сроками доставки. В этой новой реальности Азербайджан оказался не просто "на маршруте", а в самом его центре. Стратегическая дальновидность Президента Ильхама Алиева, продуманная инфраструктурная политика, гибкая дипломатия и инвестиции в современную логистику позволили Азербайджану превратиться из транзитной территории в сильнейший евразийский хаб. Реализация столь масштабного и многоуровневого проекта, как Средний коридор, требует не только инфраструктуры и логистики, но и политической воли, стратегического мышления и лидерства. ТМТМ - это не просто экономическая альтернатива северным и южным направлениям. Это новая модель устойчивой, гибкой и политически нейтральной торговли между Востоком и Западом. И Азербайджан, благодаря своей позиции, инфраструктуре и политической воле, играет в этой модели роль ядра.