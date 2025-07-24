На онлайн-платформе продавали кирпичи с Великой Китайской стены

Правоохранители города Линьфэнь (провинция Шаньси) пресекли торговлю кирпичами с древнего участка Великой Китайской стены.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил информационный портал Guancha.

Правоохранительные органы установили, что супружеская пара из деревни Бэйчжунхуан продавала кирпичи на одной из платформ электронной коммерции. Цена составляла 100 юаней ($14) за штуку, не включая доставку. Согласно данным торговой платформы, им удалось продать более 100 строительных камней.

Некоторые из покупателей написали, что это действительно кирпичи со стены древнего города, и выразили желание купить их снова. Участок стены, к которому относятся камни, был построен во времена династии Мин (1368-1644), он имеет более чем 400-летнюю историю.

Великая китайская стена была построена между III веком до нашей эры и эпохой правления династии Мин. Ее длина со всеми ответвлениями составляет около 21 тыс. км. Стена тянется от провинции Ляонин (северо-восток Китая) до провинции Ганьсу (северо-запад Китая). В 1987 году объект был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.