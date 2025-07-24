https://news.day.az/society/1769768.html К сведению получающих соцпособия Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) Азербайджана планирует выплатить все пособия, пенсии, компенсации и государственную адресную социальную помощь 25 июля. Об этом сообщили Day.Az в Фонде.
К сведению получающих соцпособия
Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) Азербайджана планирует выплатить все пособия, пенсии, компенсации и государственную адресную социальную помощь 25 июля.
Об этом сообщили Day.Az в Фонде.
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