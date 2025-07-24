В Азербайджане заявили об удовлетворенности интенсивным развитием отношений с Сомали

Азербайджан весьма удовлетворен интенсивным развитием отношений с дружественным Сомали.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и международного сотрудничества Федеративной Республики Сомали Абдисаламом Абди Али, проходящей сегодня в Баку.

Дж.Байрамов упомянул о состоявшихся ранее взаимных визитах и соглашениях.

"В предыдущие месяцы также состоялось множество взаимных визитов.

В течение многих лет отношения между двумя странами развиваются на основе взаимного уважения в рамках международных организаций и приносят большую пользу обеим сторонам.

На протяжении многих лет Сомали является членом Контактной группы, созданной в рамках Организации исламского сотрудничества по вопросу агрессии Армении против Азербайджана. Азербайджан всегда оказывал поддержку территориальной целостности и суверенитету Сомали.

Наши друзья из Сомали выразили свою поддержку деятельности Азербайджана в Движении неприсоединения.

В прошлом году в контексте председательства Азербайджана на COP29 также было установлено тесное партнерство.

Кроме того, в прошлом году Сомали выиграл выборы на непостоянное членство в Совете безопасности ООН на 2025-2026 годы в условиях высокой конкуренции. Азербайджан однозначно выразил свою поддержку",- добавил он.