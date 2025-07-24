Баку и Рим сближаются в сфере обороны

24 июля министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящимся с визитом в нашей стране начальником Генерального штаба Вооруженных сил Итальянской Республики генералом Лучано Портолано.

Как сообщили в четверг Day.Az в минобороны Азербайджана, поприветствовав гостя, министр обороны выразил удовлетворение видеть его в Азербайджане.

"Положительно оценив текущее состояние военного сотрудничества, министр отметил, что дальнейшее расширение азербайджано-итальянских отношений имеет особое значение в военной сфере, равно как и в других областях.

В свою очередь, генерал Л.Портолано поблагодарил генерал-полковника З.Гасанова за теплый приём. Подчеркнув важность взаимных визитов, гость отметил, что военное сотрудничество будет способствовать развитию армий обеих стран.

На встрече, в которой также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Итальянской Республики в нашей стране Лука Ди Джанфранческо, были обсуждены вопросы сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной сферах, а также региональной безопасности", - отмечается в сообщении ведомства.