Еще в шести провинциях Афганистана отключили интернет Власти Афганистана отключили оптоволоконный интернет, предоставляемый государственной компанией Afghan Telecom, по меньшей мере в шести провинциях. Как передает Day.Az, об этом сообщает Amu TV со ссылкой на источники. По словам местных жителей, интернет был отключен в Балхе, Кандагаре, Гильменде, Герате, Урузгане и Нимрозе.
Представитель "Талибана" подтвердил отключение связи в Кандагаре и Балхе и отметил, что соответствующий приказ был дан лидером движения Хайбатуллой Ахундзадой. Он заявил, что эта мера была принята "для предотвращения безнравственной деятельности" и что для официальных нужд будет создана альтернативная внутренняя сеть.
