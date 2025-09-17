Еще в шести провинциях Афганистана отключили интернет

Власти Афганистана отключили оптоволоконный интернет, предоставляемый государственной компанией Afghan Telecom, по меньшей мере в шести провинциях.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Amu TV со ссылкой на источники.

По словам местных жителей, интернет был отключен в Балхе, Кандагаре, Гильменде, Герате, Урузгане и Нимрозе.

Представитель "Талибана" подтвердил отключение связи в Кандагаре и Балхе и отметил, что соответствующий приказ был дан лидером движения Хайбатуллой Ахундзадой. Он заявил, что эта мера была принята "для предотвращения безнравственной деятельности" и что для официальных нужд будет создана альтернативная внутренняя сеть.