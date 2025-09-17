https://news.day.az/world/1781075.html Фотограф поделилась кадрами погонь за штормами в США - ФОТО Охотница за штормами Nenah D. поделилась серией своих лучших снимков, сделанных за последние годы, передает Day.Az. "Последние шесть лет я гонялась за штормами по всей "Аллее торнадо" каждую весну, и вот лишь кусочек моей работы, которым я хочу поделиться с вами", - рассказала фотограф.
Её кадры демонстрируют мощь и красоту природы, а также атмосферу, которая царит во время охоты за бурями.
