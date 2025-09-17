Фотограф поделилась кадрами погонь за штормами в США

Охотница за штормами Nenah D. поделилась серией своих лучших снимков, сделанных за последние годы, передает Day.Az.

"Последние шесть лет я гонялась за штормами по всей "Аллее торнадо" каждую весну, и вот лишь кусочек моей работы, которым я хочу поделиться с вами", - рассказала фотограф.

Её кадры демонстрируют мощь и красоту природы, а также атмосферу, которая царит во время охоты за бурями.