Вашингтон расширил санкции в отношении Ирана США объявили о введении новых санкций, связанных с Ираном. Как сообщает Day.Az, об этом сообщает Министерство финансов США. Санкции введены против 4 граждан Ирана и 10 компаний. Указанные компании находятся в ОАЭ, Китае и Гонконге.
