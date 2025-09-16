https://news.day.az/world/1780962.html

Вашингтон расширил санкции в отношении Ирана

США объявили о введении новых санкций, связанных с Ираном. Как сообщает Day.Az, об этом сообщает Министерство финансов США. Санкции введены против 4 граждан Ирана и 10 компаний. Указанные компании находятся в ОАЭ, Китае и Гонконге.