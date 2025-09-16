Вашингтон расширил санкции в отношении Ирана

США объявили о введении новых санкций, связанных с Ираном.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщает Министерство финансов США.

Санкции введены против 4 граждан Ирана и 10 компаний.

Указанные компании находятся в ОАЭ, Китае и Гонконге.