Сепаратистский цирк имени Шахраманяна открывает сезон

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Цирк уехал, но некоторые из клоунов решили задержаться. Один из них - так называемый "последний президент" Карабаха Самвел Шахраманян. Этот тип не дает публике соскучиться. У армянских сепаратистов мозги, как известно, набекрень. И то только у тех, у кого они вообще имеются.

На днях стало известно, что сепаратист подал в суд на Минобразования Армении из-за учебника истории для 9-х классов, в котором - внимание! -указано, что он подписал указ о "роспуске арцаха". Между тем, всему миру известно, что 28 сентября этот "президент" подписал бумагу, согласно которой с 1 января 2024 года прекращает существование проект под названием "НКР" и распускается "аппарат".

Шахраманян подписал бумагу для того, чтобы спасти свою шкуру и не отправиться на нары в бакинском СИЗО. Три месяца были нужны для того, чтобы деятели сепаратистского "правительства" продолжали получать зарплату от Еревана пока не устроятся на другую работу в Армении.

Так вот, о том, что Шахраманян "указ" подписал, известно всему миру. На каком же основании он подает в суд на Миинобр? Если он потерял свой экземпляр бумажки, азербайджанская сторона может ему ее предоставить. Мы тут помним все, что в ней было написано. Помимо того, что он как "президент" объявляет "НКР" упраздненной, а все "государственные органы" распущенными, Шахраманян призвал карабахских армян обратиться к соответствующим структурам Азербайджана по поводу условий реинтеграции и самим принимать решение - оставаться или уезжать.

Все это было написано в "указе". Однако доверить слову и подписи армянского сепаратиста это все равно что прилечь отдохнуть в террариуме.

С юридической точки зрения подписанный 28 сентября документ ничтожный, как и сама должность Шахраманяна. Через несколько недель он спохватился и подписал другую бумажку, отменяя ту, что была подписана 28 сентября. Эта бумажка столь же ничтожна для международного права, как и предыдущая, как и все "указы" и "распоряжения", подписывавшиеся в Ханкенди в годы армянской оккупации, как и решения о "воссоединении", подписанные на заре карабахского конфликта в Армении и Карабахе.

Тем не менее, он сам, собственной рукой подписал бумагу и не отрицал этого первые несколько недель после спасения своей шкурки. Правда, в Ереване он рассказывал, что сделал это ради спасения армянских детей, а не в обмен на собственную свободу.

Шахраманян пытается что-то себе выторговать в Армении, позиционировать себя как важную политическую фигуру. В то время как официальные власти РА уже закрыли страницу поддержки сепаратизма в соседних с Арменией странах. И нам хотелось бы надеяться, что Никол Пашинян и его команда способны постоять на своем слове.