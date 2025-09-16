Культурное наследие Азербайджана представлено в Австралии

Азербайджан впервые представлен на традиционном фестивале тюльпанов Tesselaar, проходящем в городе Мельбурн Австралийского Союза.

Как передает Day.Az, об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Отмечено, что при поддержке Госкомитета и организации Альянса австралийско-азербайджанских ассоциаций в фестивале активное участие приняли представители азербайджанской диаспоры, проживающие в различных городах Австралии.

В рамках фестиваля был создан специальный уголок, посвященный Азербайджану. Здесь посетителям были представлены образцы богатого культурного наследия, национальной музыки и танцевального искусства нашей страны. Выступления музыкального коллектива AYTAY и танцевального коллектива ADENA подарили зрителям незабываемые моменты.