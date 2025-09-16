Молодежная команда «Карабаха» проведет свой первый матч в Юношеской лиге УЕФА

Сегодня молодежная команда "Карабаха" (U19) проведет свой первый матч в Юношеской лиге УЕФА.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, представитель Агдама сыграет с "Бенфикой" в Португалии.

Матч азербайджанского клуба со сверстниками начнётся в 14:00.

Юношеская лига УЕФА

I тур

16 сентября

14:00. "Бенфика" (Португалия) - "Карабах" (Азербайджан)

Судья: Джейми Робинсон (Северная Ирландия)

Следующий матч молодежная команда "Карабаха" до 19 лет проведёт 1 октября в Баку против датского "Копенгагена".