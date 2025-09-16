https://news.day.az/sport/1780777.html Молодежная команда «Карабаха» проведет свой первый матч в Юношеской лиге УЕФА Сегодня молодежная команда "Карабаха" (U19) проведет свой первый матч в Юношеской лиге УЕФА. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, представитель Агдама сыграет с "Бенфикой" в Португалии. Матч азербайджанского клуба со сверстниками начнётся в 14:00. Юношеская лига УЕФА I тур 16 сентября
Сегодня молодежная команда "Карабаха" (U19) проведет свой первый матч в Юношеской лиге УЕФА.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, представитель Агдама сыграет с "Бенфикой" в Португалии.
Матч азербайджанского клуба со сверстниками начнётся в 14:00.
I тур
16 сентября
Судья: Джейми Робинсон (Северная Ирландия)
Следующий матч молодежная команда "Карабаха" до 19 лет проведёт 1 октября в Баку против датского "Копенгагена".
