https://news.day.az/sport/1780621.html Названо число волонтеров на Гран-при Азербайджана Формулы-1 - ФОТО Во время Гран-при Азербайджана Формулы-1 будут задействованы две тысячи волонтеров. Как передает Day.Az, об этом сообщила руководитель отдела по управлению человеческими ресурсами Baku City Circuit Ламия Шахмедова на мероприятии, посвященном презентации Центра униформы и аккредитации для Гран-при Азербайджана.
Названо число волонтеров на Гран-при Азербайджана Формулы-1 - ФОТО
Во время Гран-при Азербайджана Формулы-1 будут задействованы две тысячи волонтеров.
Как передает Day.Az, об этом сообщила руководитель отдела по управлению человеческими ресурсами Baku City Circuit Ламия Шахмедова на мероприятии, посвященном презентации Центра униформы и аккредитации для Гран-при Азербайджана.
Она отметила, что в центре работают свыше 140 волонтеров: "Благодаря поддержке волонтеров тысячи сотрудников, маршалов и сотрудников службы безопасности получают униформу и аккредитационные карты. До начала гоночных дней все карты будут полностью розданы".
Напомним, Гран-при Азербайджана Формулы-1 пройдет 19-21 сентября.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре