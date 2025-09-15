Названо число волонтеров на Гран-при Азербайджана Формулы-1

Во время Гран-при Азербайджана Формулы-1 будут задействованы две тысячи волонтеров.

Как передает Day.Az, об этом сообщила руководитель отдела по управлению человеческими ресурсами Baku City Circuit Ламия Шахмедова на мероприятии, посвященном презентации Центра униформы и аккредитации для Гран-при Азербайджана.

Она отметила, что в центре работают свыше 140 волонтеров: "Благодаря поддержке волонтеров тысячи сотрудников, маршалов и сотрудников службы безопасности получают униформу и аккредитационные карты. До начала гоночных дней все карты будут полностью розданы".

Напомним, Гран-при Азербайджана Формулы-1 пройдет 19-21 сентября.