В Казахстане сдан в эксплуатацию уникальный спортивный объект

В городе Туркестан (Казахстан) сдан в эксплуатацию уникальный спортивный объект - гребной канал.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство туризма и спорта Казахстана, этот спортивный комплекс не имеет аналогов в Центральной Азии.

Общая площадь канала составляет 100 гектаров, длина - порядка 2,5 км.

Уникальный комплекс гребного канала совмещает несколько функций - проведение международных спортивных мероприятий по академической гребле, байдарке и каноэ, в том числе соревнований уровня Кубка мира и Кубка Азии и площадку для регулярных тренировок спортсменов.

Помимо этого, вода из канала используется для ирригационной системы города, а также для орошения зелёного пояса. На территории канала расположены городской пляж протяженностью порядка 1 км, гостиница, трибуна для зрителей.