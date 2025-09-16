Китайские студенты использовали дрон для очистки фонарей

Студенты из китайского города Хэйлунцзяна оснастили дрона роботизированной рукой и использовали его для очистки уличных фонарей.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

