Китайские студенты использовали дрон для очистки фонарей - ВИДЕО
Студенты из китайского города Хэйлунцзяна оснастили дрона роботизированной рукой и использовали его для очистки уличных фонарей.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
