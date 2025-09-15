В Бельгии рассказали почему не проводится призыв на срочную службу

Лидер армейского профсоюза Бельгии Борис Моренвиль в интервью телеканалу RTL заявил, что у королевства нет человеческих и технических ресурсов для организации призыва на срочную службу.

Как передает Day.Az, таким образом он прокомментировал идею министра обороны Бельгии Тео Франкена о рассылке писем молодым людям с 17 лет с призывом добровольного прохождения годичной срочной военной службы в армии.

"У нас нет ни людских ресурсов, ни инфраструктуры, ни оборудования, чтобы справиться с этим наплывом новых молодых людей", - поделился Моренвиль.

Он добавил, что власти должны лучше заботиться об уже служащих военных, в частности, заниматься повышением их морального духа и пенсионным обеспечением.