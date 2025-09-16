Ушел из жизни известный американский актер

Американский актер, кинорежиссёр, продюсер Роберт Редфорд умер 16 сентября в возрасте 89 лет.

Как передает Day.Az, об том сообщает The New York Times.

По данным издания, Редфорд скончался рано утром во вторник в своём доме в Юте. Причина смерти не называется.

Роберт Редфорд наиболее известен по фильмам "Бутч Кэссиди и Санденс Кид", "Афера", "Три дня Кондора", "Вся президентская рать", "Обыкновенные люди", "Из Африки". Также он является одним из шести режиссёров в истории мирового кинематографа, получивших "Оскар" за дебютный фильм "Обыкновенные люди".