Трамп подал в суд на газету The New York Times

Президент США Дональд Трамп подал иск о клевете на $15 млрд против газеты The New York Times. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Truth Social, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Трамп назвал The New York Times "рупором леворадикальной Демократической партии" и "одной из худших газет страны". Он уточнил, что подал иск на $15 млрд во Флориде.

В качестве обвинения президент США указал клевету в отношении его самого и его семьи, открытую поддержку изданием его соперницы на президентских выборах 2024 года, занимавшей на тот момент пост вице-президента страны Камалы Харрис.