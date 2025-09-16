https://news.day.az/world/1780720.html Трамп подал в суд на газету The New York Times Президент США Дональд Трамп подал иск о клевете на $15 млрд против газеты The New York Times. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Truth Social, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Трамп назвал The New York Times "рупором леворадикальной Демократической партии" и "одной из худших газет страны".
Трамп назвал The New York Times "рупором леворадикальной Демократической партии" и "одной из худших газет страны". Он уточнил, что подал иск на $15 млрд во Флориде.
В качестве обвинения президент США указал клевету в отношении его самого и его семьи, открытую поддержку изданием его соперницы на президентских выборах 2024 года, занимавшей на тот момент пост вице-президента страны Камалы Харрис.
