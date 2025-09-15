В Мехико грузовик провалился под землю

В Мехико в субботу, 13 сентября, грузовик с газировкой ушел в яму.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

По данным местной прессы, в результате происшествия никто не пострадал.

"По предварительным данным, обрушилась дренажная система, которая, напомню, очень старая", - отметил глава района.