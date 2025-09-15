https://news.day.az/world/1780647.html В Мехико грузовик провалился под землю - ВИДЕО В Мехико в субботу, 13 сентября, грузовик с газировкой ушел в яму. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. По данным местной прессы, в результате происшествия никто не пострадал. "По предварительным данным, обрушилась дренажная система, которая, напомню, очень старая", - отметил глава района.
В Мехико грузовик провалился под землю - ВИДЕО
В Мехико в субботу, 13 сентября, грузовик с газировкой ушел в яму.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
По данным местной прессы, в результате происшествия никто не пострадал.
"По предварительным данным, обрушилась дренажная система, которая, напомню, очень старая", - отметил глава района.
