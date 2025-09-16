https://news.day.az/officialchronicle/1780931.html Завершился официальный визит Президента Объединенных Арабских Эмиратов в Азербайджан - ФОТО 16 сентября завершился официальный визит Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Азербайджан, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Завершился официальный визит Президента Объединенных Арабских Эмиратов в Азербайджан - ФОТО
16 сентября завершился официальный визит Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Азербайджан, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре